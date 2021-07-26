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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara'ya büyükelçi olarak atadı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara'ya büyükelçi olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi. Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:40:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara'ya büyükelçi olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.

Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

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