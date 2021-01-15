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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Cıdır Ovası’nda zafer çayı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Cıdır Ovası’nda zafer çayı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki Cıdır Ovası’nda zafer çayı içti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 20:07:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı ile Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’daki Cıdır Ovası’nda zafer çayı içti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki ziyaretine devam ediyor.

Aliyev'den Cıdır Ovası'nda çay keyfi

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızları Arzu Aliyeva, Şuşa ziyareti kapsamında Cıdır Ovası’na da gitti. Cıdır Ovası’nda kurulan masada ailesi ile birlikte oturan Aliyev, Azerbaycan baklavası eşliğinde çay içti. Aliyev, “İnce belli bardakta çay ve baklava. Dostlarımız sevinsin, düşmanların gözü kör olsun” dedi.

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