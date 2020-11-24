Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ağdam'da camiyi elinde Kur'an-ı Kerim ile ziyaret etmesi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'daki camiye Kabe'den getirdiği Kuran-ı Kerim'i bağışlayarak bu toprakların yüzyıllarca olduğu gibi bundan sonra da İslam toprağı olarak kalacağı mesajını verdi.

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, dün, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi Ağdam Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Çift minareli caminin girişindeki duvarı öperek saygısını gösteren Aliyev çifti, toprak zemininde halı bulunmayan camiye ayakkabılarını çıkarıp girdi.

Burada dua eden Aliyev, daha sonra Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i camiye bağışladı. Aliyev, ziyaretiyle, bu toprakların yüzyıllarca olduğu gibi bundan sonra da İslam toprağı olarak kalacağı mesajını verdi.

Aliyev, burada "Mekke'yi 4 kez ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir kez rahmetli babamla, 3 kez de cumhurbaşkanı olarak. Kutsal Kabe'de ailemle dua ettiğim için mutluyum. Herkesin kalbinde olanla benim kalbimdeki aynı idi. İlk duam, topraklarımızın işgalden kurtarılmasıydı. Allah'tan topraklarımızı işgalcilerden kurtarmamız için bana güç vermesini istemiştim. Bugün Vandalların yıktığı bir caminin önünde diyorum ki, ben mutlu bir adamım. Dualarımı işittiği ve bana bu gücü verdiği için Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerde, Azerbaycanlılara ait çok sayıda cami bugüne kadar ya tamamen yıkıldı ya da bakımsız kaldı.

Ermeniler, etraftaki tüm yapıları yıksa da bazı camilere dokunmayarak buraları, bilinçli şekilde domuz ahırı olarak kullandı.

Karabağ ve civar illerdeki camilerin domuz ahırı olarak kullanılması, daha önce bölgeye gelen yabancı gazeteci ve turistlerin çektiği görüntülere de yansımıştı. Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmasıyla camilere yapılan hakaretler bütünüyle gün yüzüne çıktı.

Aliyev'in ziyaret ettiği Ağdam Camisi'yle ilgili de daha önce içinde domuz ve ineklerin bulunduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Mimar Kerbelayi Sefihan Karabaği'nin 1868'te inşa ettiği caminin çatısı, pencereleri, kapıları, iç kaplamaları ve mermer zemini, işgal süresince Ermeniler tarafından yağmalandı ve yok edildi. Süsleme ve yazılarının da çoğu silinen caminin duvarlarına Ermenice yazılar yazıldı.

- "Camilerde eskiden olduğu gibi yine ezanlar seslenecek"

Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Telman Nusretoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Azerbaycan'ın ve onun ayrılmaz parçası olan Karabağ'ın, çok sayıda İslami anıt barındırdığını belirtti.

Bu toprakların, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile tamamen Türk İslam yurdu haline geldiğini vurgulayan Nusretoğlu, "Karabağ da Türk ve Müslüman yurdudur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bunu açıkça ifade etmiştir. Ermeniler bizim tüm camilerimizi yakıp yıkmışlar. Camilerin onarımı ve ezanların seslenmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı da işgalden kurtarılan bölgelerde camileri ziyaret ederek Azerbaycan'ın İslam yurdu olduğu mesajını açıkça ortaya koymuştur." dedi.



Nusretoğlu, "Aliyev'in, Azerbaycan'da bütün dinlere karşı hoşgörülü bir yaklaşım sergileme siyasetiyle birlikte Karabağ'da Ermeniler tarafından yok edilen camilerimizin, İslam medeniyetinin yeniden ihya edilmesine verdiği önem takdire şayandır. Karabağ'daki tüm camilerimiz kısa zamanda onarılarak eski güzelliğine kavuşacak ve oralarda eskiden olduğu gibi yine ezanlar seslenecek." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı.

Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri ilk iş olarak camiyi temizlemiş, minarelere bayrak asmıştı. Daha sonra camide ezan okunmuş ve cuma namazı kılınmıştı.