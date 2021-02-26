Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" dedi.

"Ermenistan'ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir" dedi.