Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çatışmaların durması için şartını açıklayan Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir’’ dedi.
Aliyev son noktayı koyarak, ‘’Ermenistan eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı.
Provakasyonu arttıran Ermenistan’ın bu çağrıya nasıl cevap vereceği bekleniyor.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını söylemişti.
Ağır darbe yiyen Ermenistan askerleri geri kaçmaya başlamıştı. Bölgede gerilim devam ederken Aliyev’in açıklamaları dünya basınına yansıdı.