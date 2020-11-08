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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor"
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:02:16 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun sürdüğünü belirterek, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Aliyev, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'ndaki ulusa sesleniş konuşmasında, önce Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Konuşmasını askeri üniforma ile yapan Aliyev, 30 yıllık müzakere sürecinin hiçbir sonuç vermediğini, savaş meydanında şehitler vererek zafer kazandıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın bu yıllar boyunca hem ekonomisini hem de ordusunu güçlendirdiğini dile getiren Aliyev, diplomasi alanında da Karabağ'ın ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu kanıtladıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda 200'den fazla kent merkezi, kasaba ve köyü işgalden kurtardığını hatırlatarak, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında topraklar var, çatışmalar sürüyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hiç kimse bizi durduramaz. Dünyada bizi durduracak bir güç yok. Ermenistan yönetimi şimdi dünya ülkelerinden yardım, silah istiyor. Peki, nerede senin 'yenilmez ordun'? Biz onu yok ettik. Onların tüm sözleri, açıklamaları efsane ve yalandı. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur." dedi.

Taleplerinin, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından tamamen çıkması olduğunu vurgulayan Aliyev, konuşmasını şehitlikte yapmasının tesadüf olmadığını, tüm şehitlerin önünde saygıyla eğildiğini kaydetti.

Aliyev, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık. Bugün ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret ettim. Kendi kendime dedim ki ne mutlu bir insanım ki baba vasiyetini yerine getirdim. Şuşa'yı kurtardık." ifadelerini kullandı.

Daha önceki ulusa seslenişlerinde düşmana yumruk gösterdiğini hatırlatan Aliyev, şunları söyledi:

"Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz. Bu yumruk aynı zamanda bizim birliğimizin sembolü. Bugün Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşti. Her zaman da böyle olacak. Azerbaycan halkına müjdeyi verdiğim bugün hayatımda belki de en mutlu olduğum günlerden biridir."


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