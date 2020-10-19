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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:47:52 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

BAKÜ (AA) – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev’in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Şentop’un başkanlık ettiği heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral yer aldı.

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