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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli ve Cebrail'de otomobille tur attı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli ve Cebrail'de otomobille tur attı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'de gerçekleştirdiği ziyaret sonrası otomobille gezintiye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:53:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

Aliyev, işgalden kurtarılan yerlerde otomobille gezdi

İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve istikametinde gittiklerini söylüyor. Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.

Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor. Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev, zafer konuşmasında Paşinyan ile dalga geçerek, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun." ifadelerini kullanmıştı.

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