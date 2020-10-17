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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(Ermenistan'ın sivillere saldırısı) Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak"
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(Ermenistan'ın sivillere saldırısı) Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:20:04 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(Ermenistan'ın sivillere saldırısı) Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak"
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