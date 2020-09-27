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Dünya Azerbaycan cephe hattında karşı saldırı başlattı
Dünya

Azerbaycan cephe hattında karşı saldırı başlattı

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:05:00 -
Azerbaycan cephe hattında karşı saldırı başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırıyı başlattığı bildirildi.
"Kara birlikleri, tank birlikleri, füze ve topçu birlikleri,siha ların da desteğiyle, cephe derinliklerinde çok sayıda Ermeni askeri, tesisi ve askeri aracı imha etti" açıklamasında, Emenistan'a ait 12 OSA uçaksavar füze sistemlerininde imha edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Terter yönünde Ermeni ordusu tarafından vurulduğu ve mürettebatın hayatta olduğu bilgisi yer aldı.

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