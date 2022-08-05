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Aktüel ‘Azerbaycan bayrağı bizim bayrağımızdır’
Aktüel

‘Azerbaycan bayrağı bizim bayrağımızdır’

Radikal bir grup tarafından Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiği’ne düzenlenen saldırıya karşı AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 15:03:00 -
‘Azerbaycan bayrağı bizim bayrağımızdır’

YENİ AKİT  ANKARA

Kardeş ülke Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiği’ne Radikal bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi. Saldırının ardından Türkiye’den Azerbaycan’a destek gelirken AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla saldırganlara tepki gösterdi.

Birinci yaptığı paylaşımda, “İran yanlısı provokatörlerin Azerbaycan'ın Londra büyükelçiliğini işgal edip Azerbaycan bayrağını yere atması hadisesini kınıyorum. Azerbaycan bayrağı bizim bayrağımızdır. Ona uzanan elleri kırmasını biliriz” dedi.

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