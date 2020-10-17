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Aktüel Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.
Aktüel

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 03:32:09 -
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.
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