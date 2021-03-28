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Dünya Azerbaycan askerlerine ait görüntüler paylaşıldı! MSB’den açıklama
Dünya

Azerbaycan askerlerine ait görüntüler paylaşıldı! MSB’den açıklama

Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca Azerbaycan askerlerine "dağcılık eğitimi" verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 13:23:00 -
Azerbaycan askerlerine ait görüntüler paylaşıldı! MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.

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