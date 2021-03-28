Azerbaycan askerlerine ait görüntüler paylaşıldı! MSB’den açıklama
Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca Azerbaycan askerlerine "dağcılık eğitimi" verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.