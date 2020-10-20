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Aktüel Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
Aktüel

Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:15:54 -
Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan askerleri, işgalden kurtardıkları Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor.

Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

Zengilan kenti, 29 Ekim 1993'te işgal edilmişti.

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