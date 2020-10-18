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Dünya Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Dünya

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun kuşatma altında olduğuna dair iddialara ilişkin olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 01:00:00 -
Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan askerlerini kuşatma altına aldığına yönelik iddialara ilişkin olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." denildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi

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