Azerbaycan askerine saldıran Ermeni asker böyle yakalandı

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından 44 günde özgürleştirilmişti. Savaşın sonunda 10 Kasım’da yapılan bir ateşkes anlaşması ile Ermenistan işgal ettiği diğer bölgelerden çekilmeyi kabul etmişlerdi.

Ancak Ermenistan'ın geri çekilirken sinsi bir plan yaptığı ve ateşkesi bozarak bir oyun içerisine girdiğii ortaya çıkmıştı.

Ermenilerin sivillere saldırıları sürüyor

Öte yandan, Ermenilerin özgürleşen Dağlık Karabağ’ın çeşitli bölgelerinde çalışan sivil Azercell görevlilerine de saldırarak, öldürdükleri ve yaraladıkları ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Ermeniler, 7 Aralık tarihinde arazide direk diken Azercell çalışanlarına saldırdı. Sivil azerbaycan çalışanlarına saldıran Ermenilerin saldırı sonrası araziden pick-up marka araba ile kaçtıkları belirlendiği ifade edildi.

Bir ermeni askeri yakalandı

Ermenilerin yaptığı ateşkesi bozan saldırıları sonrası bir Ermeni askerin yakalandığı öğrenildi. Saldırıların yapıldığı Şuşa yolunda yakalanan Ermeni askerin bir jipe bindirilerek sorgulanmak üzere askeri karargaha götürüldüğü görüntüleri yayınlandı.