Azerbaycan askerinden Hudaferin Köprüsü'nde gövde gösterisi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hudaferin Köprüsü'nün Azerbaycan kontrolüne geçmesini duyurmasının ardından Azerbaycan askerlerinin görüntüsünü paylaştı. Hudaferin Köprüsü'nde bayrağı göndere çeken Azerbaycan askerleri, yayınladıkları görüntüyle dünyaya gövde gösterisi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağının dikildiği müjdesini duyurdu. Bu müjdenin ardından Azerbaycan askerleri Hudaferin Köprüsü'nde gövde gösterisi yaparak dünyaya mesaj gönderdi.
Azerbaycan ordusundan gövde gösterisi
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne ülke bayrağını diktiğini belirtti. "Yaşasın Azerbaycan halkı!" ifadesini kullanan Aliyev, paylaşımını "Karabağ, Azerbaycan'dır!" diyerek noktaladı.
Dakikalar sonra Aliyev, Hudaferin Köprüsü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çeken askerlerin videosunu paylaştı. Aliyev'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
İşte Aliyev'in paylaşımı:
İran-Azerbaycan sınırında, Aras Nehri üzerinde yer alan ve 11'inci yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.