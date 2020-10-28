Azerbaycan ağır darbe vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi. Azerbaycan askerleri, Ermenilerin saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü. Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.



Cephenin farklı istikametlerinde yine onlarca tank, zırhlı ve askeri araç imha edilirken önemli noktalar da ele geçirildi. İlerleyişini sürdüren Azeri ordusunun birkaç köyü daha ele geçirdiği belirtildi. Azeriler şu ana dek 4 il, 4 kasaba ve 166 köyü ve önemli tepeleri işgalden kurtardı.