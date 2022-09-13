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Dünya Azerbaycan acı haberi açıkladı! 50 asker şehit oldu
Dünya

Azerbaycan acı haberi açıkladı! 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırısında Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 20:01:00 - 2022-09-13 20:42:14
Azerbaycan acı haberi açıkladı! 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Eremenistan'dan saldırıBakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu" denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor" ifadesi kullanıldı.

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