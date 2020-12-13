  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan acı haberi duyurdu! Şehitler var
Gündem

Azerbaycan acı haberi duyurdu! Şehitler var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu şehitler olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:09:00 - 2020-12-13 14:17:43

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını belirtti. Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni silahlı grupları bölgeyi terk etmek yerine savaş mevzileri oluşturdular ve son günlerde bölgedeki sivillere ve askerlere karşı terör, sabotaj ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdi. Nitekim 26 Kasım 2020'de işgalden kurtarılan Hocavend ilçesine bağlı Sur köyünde, Ermenilerin Milli Savunma Bakanlığı askerlerine yönelik ani saldırısı sonucu 3 asker öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştır. İletim ekipmanlarının montajı sırasında ise bir asker öldü ve bir Azercell çalışanı ağır yaralandı” denildi.

"Ermenistan provokasyonlarından kaçınılmalı"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Bazı Ermeni liderlerinin ve Ermeni medyasının bu gibi durumlarda Rus barış gücü ve Azerbaycan tarafına karşı asılsız iddialarda bulunması kabul edilemez. Ermeni tarafı, üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını sağlamalı, ateşkesin ve barışın sürdürülmesini desteklemeli, kalan Ermeni silahlı grupları veya Ermeni silahlı kuvvetlerinin kalıntıları aracılığıyla provokasyon yapmaktan, durumun kasıtlı olarak ağırlaştırılmasından ve iç siyasi amaçlarla kullanılmasından kaçınmalıdır.”

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
13.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Siyaset

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay