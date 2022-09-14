Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesedini Erivan'a teslim etmeye hazır
Azerbaycan Cumhuriyeti, uluslararası insani hukuka ve insani değerlerine bağlılığını sergileyerek, çatışma sonrasında Azerbaycan ordusunun kontrolündeki bölgelerde bulunan 100 Ermeni askerinin cesedini şartsız teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Yeni Akit Ankara
Caliber.az’da yayınlanan habere göre, Azerbaycan, Ermenistan'ı ateşkes çağrısı yaparak, 100 kadar Ermeni askerinin cesedini tek taraflı olarak karşı taraftaki Ermeni birliklerine teslim etmeye hazır olduğunu ilan etti.
Ermenistan 49 askerinin öldüğünü açıklamıştı
Önceki akşam saatlerinde Ermeni Ordusu’nun ani saldırısıyla sınır bölgesinde patlak veren büyük çaplı çatışmalarda Ermenistan tarafı 49 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Azerbaycan’ın arazide bulduğunu açıkladığı 100 cesedin ise, Ermenilerin kayıplarının ne kadar ağır olduğunu göstermesi açısından çarpıcı bulundu.