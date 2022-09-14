  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu sadece 50 dakikada çözüldü! Görenler şok oldu

Rusya'nın karizması çizildi! Ukrayna şehri geri aldı

Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi!

İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi

Mr. Özdağ Pinokyo'nun pabucunu dama attırdı: PKK Savunucusu Birgün’ün yalanını kaynak gösterdi!

İYİ Parti'den istifa eden başkan veryansın etti! "Bu ittifak beni rahatsız etti"

Japon basını Erdoğan’ı yazdı: Rahatsızlar ama başka çareleri yok

Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi

AK Parti'nin teklifi kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim

İP'li Lütfü'nün edepsizliği! Karahasanoğlu canlı yayında paylaştı
Dünya Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesedini Erivan'a teslim etmeye hazır
Dünya

Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesedini Erivan'a teslim etmeye hazır

Azerbaycan Cumhuriyeti, uluslararası insani hukuka ve insani değerlerine bağlılığını sergileyerek, çatışma sonrasında Azerbaycan ordusunun kontrolündeki bölgelerde bulunan 100 Ermeni askerinin cesedini şartsız teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:48:00 -
Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesedini Erivan'a teslim etmeye hazır

Yeni Akit  Ankara

Caliber.az’da yayınlanan habere göre, Azerbaycan, Ermenistan'ı ateşkes çağrısı yaparak, 100 kadar Ermeni askerinin cesedini tek taraflı olarak karşı taraftaki Ermeni birliklerine teslim etmeye hazır olduğunu ilan etti.

Ermenistan 49 askerinin öldüğünü açıklamıştı

Önceki akşam saatlerinde Ermeni Ordusu’nun ani saldırısıyla sınır bölgesinde patlak veren büyük çaplı çatışmalarda Ermenistan tarafı 49 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Azerbaycan’ın arazide bulduğunu açıkladığı 100 cesedin ise, Ermenilerin kayıplarının ne kadar ağır olduğunu göstermesi açısından çarpıcı bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Gündem

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?

World Population Review tarafından düzenli olarak güncellenen listede dünyanın en zeki ülkeleri belirlendi. Türkiye'nin de olduğu listede zi..
'Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir' diyen CHP'li Nevaf Bilek'in oy verdiği sandıktan full HDP'ye oy çıktı!
Siyaset

'Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir' diyen CHP'li Nevaf Bilek'in oy verdiği sandıktan full HDP'ye oy çıktı!

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek’in, “Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir” açıklaması tepki topladı. Bilek’in 7 Haziran seçimlerinde de k..
Milorad Dodik: Saf değilim ve biliyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Gündem

Milorad Dodik: Saf değilim ve biliyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye, Balkanlar'da atağa geçti. Hong Kong merkezli Asia Times'ta çarpıcı bir makale yayımlandı. Makaled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23