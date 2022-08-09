Azad Yandı kimdir? Terörist Azad Yandı öldürüldü mü? MİT'ten son dakika operasyonu!
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilmeye devam ediliyor. MİT'in nokta operasyonları ile teröristlerin leşleri seriliyor. MİT'in son dakika operasyonu ile PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın üzeri çizildi.
Son dakika | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Kamışlı’da MİT’in verdiği istihbarat üzerine TSK’ya ait SİHA, terör örgütü PKK’nın askeri istihbarat yapılanmasındaki Suriye uyruklu 5 teröristin bulunduğu zıhlı bir aracı hedef aldı. Operasyonda 5 terörist öldürülmüştü.
Şanlıurfa Suruç'un karşısındaki Kobani'de ise Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki İbrahim Osman Moustafa sınır hattındaki birliklerce fark edilerek etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa Akçakale karşısındaki Tel Abyad'da ise hareket halindeki bir araca Silahlı İnsansız Hava aracıyla gerçekleştirilen operasyonda teröristler Kais Barkho Siliviya, Housseyin El Farac, Rami Hemud El Haco, Mouhammad Hasan El Şeman, Ahmaad Hamid El Hanas, Serdar Cuma Herco, Mouhammad Şakir Hemo, Ahmaad El Mişan, adlı teröristler öldürüldü.