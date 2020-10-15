Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisinden Azerbaycan'a destek

ANKARA (AA) - Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisi Başkanı Beşrat Hüseyin, Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Hüseyin, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Ali Alizada'ya, Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisinin dünkü oturumunda kabul ettiği 198 sayılı karara ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olunduğuna ve Ermenistan'ın Azerbaycan halkına yönelik saldırgan tutumunun kınandığına işaret edilen kararda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Forumu'nda Azerbaycan hükümetinin Keşmir halkını desteklemesinin takdir edildiği kaydedildi.

İsrail'in, Gazze ve Filistin'de işlediği suçların kınandığı vurgulanan kararda, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğuna işaret edildi.

Kararda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail yanlısı tutumunu reddetmesi ve Filistin Devleti'nin uluslararası toplum tarafından tanınması yönündeki çabalarından dolayı Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlar takdir edildi.

Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisinin, Filistin'i bağımsız bir devlet olma yolunda destekleyen Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, İran, Cezayir, Malezya, Endonezya, Kuveyt ve diğer ülkeleri takdir ettiği ifade edilen kararda, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğen İslam ülkeleri kınanmaktadır." denildi.

Kararda, İslam ülkelerinin, ABD ve İsrail'in baskısını engellemeleri, Filistin ve Keşmir halkının hak ettiği bağımsızlığı kazanmasını desteklemeleri gerektiği de vurgulandı.