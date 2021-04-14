Kandilli deprem son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye’deki ve dünya herhangi bir noktasındaki son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar da Türkiye’nin deprem bölgesinde yer aldığından en son ne zaman ve nerede deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu,? Bugün deprem nerede oldu? sorlarını sormakta. İşte son depremler listesi.