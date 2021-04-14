Az önce deprem nerede oldu,? Bugün deprem nerede oldu?
Kandilli deprem son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye’deki ve dünya herhangi bir noktasındaki son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar da Türkiye’nin deprem bölgesinde yer aldığından en son ne zaman ve nerede deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu,? Bugün deprem nerede oldu? sorlarını sormakta. İşte son depremler listesi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında deprem meydana geldi. Saat 23:28’de olan depremin derinliğinin 2.51 kilometre, büyüklüğünün de 5.1 olduğu duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 2.3 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı. Datça'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede denizde meydana gelen deprem İstanköy (Kos), Rodos ve İncirli Adası (Nisiros) adalarında da hissedildi. Datça Yazıköy'de bazı vatandaşların sokağa çıktıkları belirtildi. Depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadı.
2021.04.13 04:34:34 37.8130 26.9133 4.7 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.13 04:29:36 36.4270 27.1585 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.13 04:25:51 37.8158 27.1675 7.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.13 04:21:04 37.8637 26.8738 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.13 02:27:55 41.3922 34.1603 5.0 -.- 1.7 -.- SARIKAVAK-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel
2021.04.13 02:27:25 35.2623 26.4207 24.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
Kandalli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD son depremler listesi