Az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?

21 Kasım 2025 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar vatandaşların dikkatini yeniden deprem listelerine çevirdi. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Konya olmak üzere pek çok şehirde “hafif” ya da “orta” şiddette hissedilen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı veriler yoğun ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntıyı hissettiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından “Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi?” sorusu gündemdeki yerini aldı.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremlere ilişkin en güvenilir ve hızlı veri akışı, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanıyor. Her iki kurum da meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve oluş saati gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Gün içerisinde çok sayıda hafif şiddetli deprem meydana gelirken, bazı sarsıntılar yerleşim yerlerinde hissedilebiliyor. Anlık olarak güncellenen listelerde, yaşadığınız bölgeye yakın bir yerde deprem olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

AZ ÖNCE OLAN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZ ÜSSÜ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yaşanan sarsıntının nerede ve ne büyüklükte olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli’nin resmi internet siteleri ya da mobil uygulamaları üzerinden son depremler listesine ulaşabiliyor. Bu sayfalar, Türkiye genelinde gerçekleşen tüm depremleri tarih, saat, derinlik ve büyüklük bilgileriyle sıralı şekilde sunuyor. Böylece herhangi bir bölgede hissedilen sarsıntının detayları birkaç dakika içinde öğrenilebiliyor. Özellikle art arda yaşanan küçük depremler, fay hatlarındaki hareketliliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER ŞEHİRLERDE SON DURUM

İstanbul ve çevresinde zaman zaman hissedilen hafif depremler, büyük şehirlerdeki yapılaşma nedeniyle dikkatle takip ediliyor. İzmir, Balıkesir, Antalya ve Konya gibi aktif fay hatlarına yakın şehirlerde de gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydediliyor. 21 Kasım 2025 tarihinde yaşanan depremlere ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli’nin “Son Depremler” ekranlarında detaylı şekilde yer alıyor. Vatandaşlar, bu ekranları sık sık ziyaret ederek güncel bilgiye hızlıca ulaşabiliyor.

-Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son nerede ve saat kaçta deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, saat 08.18'de Akdeniz'de deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.