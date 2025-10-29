  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası

Bahis skandalı büyüyor! UEFA Soruşturma Açıyor

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

“Satışı asla söz konusu değil”

Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin

Kemer'de Sular Isınıyor! Eski Başkanın Gözaltında Ne Var, Kimleri Telaşlandırdı!

Hastanede rehin kalınan günlerden bu günlere

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

İsrail’in efendisi olduğu yapay zeka Elon Musk tarafından tanıtıldı

Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı
Gündem Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu
Gündem

Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Beyoğlu’nda kız istemeye giden bir aile az daha mahalleyi yakıyordu. Ailenin sokakta fırlattığı havai fişekler bir evde yangın çıkardı. Alevler bitişikteki apartmana da sıçrarken kurtarılan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürebildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta meydan geldi. Kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişekleri patlatarak sokakta yürüdü. Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet ederek yangın çıkardı. Çıkan yangında binada bulunan 4’ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangın bitişikteki binaya sıçrarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23