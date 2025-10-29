Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta meydan geldi. Kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişekleri patlatarak sokakta yürüdü. Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet ederek yangın çıkardı. Çıkan yangında binada bulunan 4’ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangın bitişikteki binaya sıçrarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.