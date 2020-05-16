Az bilinen detayı açıkladı: Bahçeli imam hatiple ilgili sözleri duyunca yemin etmiş!

Gazeteci Hadi Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üzerinden başlatılan erken seçim iddialarının doğru olmadığını söyledi. MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmeden alıntılar yaparak iddiaları değerlendiren Özışık, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı için yeminli olduğunu, ittifakın ise her zamankinden daha kenetli olduğunu kaydetti.

Haber Global yayınında konuşan Hadi Özışık, Cumhur İttifakı'nın MHP nedeniyle çatırdadığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Son günlerde yaşanan darbe tartışmalarının ittifakı daha da kenetlediğini söyleyen Özışık, MHP yönetiminin ittifaka sıkı sıkı bağlı olduğunu kaydetti.

İşte Hadi Özışık'ın o konuşmasından bazı satır başları;

Cumhur ittifakında herhangi bir çatırdama yaşanacağını zannetmiyorum. Mevcut iki tane ittifakın karşılıklı yapmış olduğu politikalara baktığımızda hele hele darbe tartışmalarının sıkça yaşandığı böyle bir dönemde Cumhur İttifakı daha da kenetleneceğini düşünüyorum.

Devlet Bahçeli'nin aldığı tavır ülke içindir ve o tavırdan asla vazgeçmeyeceğini kendisiyle karşı karşıya oturduğumda dinledim.

FETÖ darbe girişiminden sonra Bahçeli'nin aldığı bir tavır var. Bu tavır AK Parti'ye veya Erdoğan için alınan bir tavır değil. Bu tavır CHP ve onunla birlikte hareket eden partilere yönelikte değil. Devlet Bahçeli'nin aldığı tavır ülke içindir ve o tavırdan asla vazgeçmeyeceğini kendisiyle karşı karşıya oturduğumda dinledim. Şu ifadesi beni çok etkilemiştir, "bizim eleştirilerimiz elbette baki, biz mevcut iktidarın yaptığı her şeyin dört dörtlüktür diyemeyiz ama bugün söz konusu memleket ise gerisi teferruattır" demiştir.

Bahçeli’nin yemin ettiğini açıkladı

Yine bu söyleyeceklerimi bizzat Sayın Bahçeli'den dinledim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki bir toplantıda bu tartışmaların dışında Sayın Cumhurbaşkanı'na bir soru soruyor. Diyor ki "Efendim Kadıköy'de dört İmam Hatip var, beşincisinin yapılmasına ne gerek var." Sayın Bahçeli diyor ki "Ben o dakikadan itibaren her ne olursa olsun, o konuşmadan sonra önce ülkemizin içinde bulunduğu durumun konuşulması gerekirken orada bile siyaset yapılınca ben yemin ettim. Bundan sonra her ne olursa olsun önce Türkiye diyeceğim ve Türkiye'yi idare edenlerin yanında olacağım."

“Erdoğan'dan kurtulalım” bekleyişi var

Devlet Bahçeli'nin geçmişte erken seçimlerle ilgili böyle bir sözü var. DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümeti döneminde erken seçime gidelim demişti ve yeni bir süreç başlamıştı. O zamandan bugüne tarih tekerrür eder mi diye bir umut var. Sayın Bahçeli bu ittifakı bozsunda seçime gidelim, Tayyip Erdoğan tek başına kalsın ve kurtulalım mantığı içerisinde böyle bir bekleyiş var.

Cumhur İttifakı iyice perçinlendi

Ben MHP'nin üst düzey yöneticileriyle çok sık görüşürüm. O beklentiyi boşa çıkarıyorlar. Devlet Bahçeli'nin en son Albayrak üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı'nı iyice perçinlediğini görüyoruz.