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Spor AZ Alkmaar'dan Hollanda Süper Kupası'nda gövde gösterisi! PSV'yi 4-0 devirip kupayı müzesine götürdü!
Spor

AZ Alkmaar'dan Hollanda Süper Kupası'nda gövde gösterisi! PSV'yi 4-0 devirip kupayı müzesine götürdü!

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AZ Alkmaar'dan Hollanda Süper Kupası'nda gövde gösterisi! PSV'yi 4-0 devirip kupayı müzesine götürdü!

2026 Hollanda Süper Kupası (Johan Cruyff Shield) mücadelesinde Hollanda Kupası şampiyonu AZ Alkmaar, lig şampiyonu PSV'yi kendi sahasında 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Futbolda 2026 Hollanda Süper Kupası'nı, PSV'yi 4-0 yenen AZ Alkmaar kazandı.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan maçta, 2025-2026 sezonu Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) şampiyonu PSV ile Hollanda Kupası'nın sahibi AZ Alkmaar karşılaştı.

Veerman'ın 9. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan PSV karşısında AZ Alkmaar, Meerdink'in 25, Patati'nin 51, Dijkstra'nın 58 ve Daal'ın (penaltıdan) 66. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

AZ Alkmaar, 2009'dan bu yana ilk, tarihindeki 2'nci Hollanda Süper Kupası şampiyonluğunu elde etti.

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