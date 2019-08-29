Ayyıldız’da dert çok, çözen yok

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Ayyıldız mahallesinde trafikten kamyon parklarına, pazar yerinden geneleve kadar uzayıp giden meseleler listesi Muhtar Ali Derman’ı isyan ettirdi. Muhtar Derman, sıkıntıların çözümü için adeta yetkili makamların kapısını aşındırıyor.

Ro-Ro limanı ile bağlantısı olması sebebiyle kamyon ve TIR trafiğinin yoğun olduğu Ayyıldız’da sorunların ardı arkası kesilmiyor. Mahallede yapımı planlanan anaokulunun hafriyat çalışmaları başlarken, anaokulu inşaatı için bir süre önce Valilik’te protokol imzalanmıştı. Okulun tamamlanması ile Ayyıldız ve Çalışkanlar mahallelerinin anaokulu sorunu çözüme kavuşacak.

Anaokulunun mahalleleri için ihtiyaç olduğunu belirten muhtar Ali Derman,“ Ayyıldız Mahallesi olarak anaokuluna büyük ihtiyacımız vardı. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu okuldan sadece benim mahallemdeki çocuklar değil, Çalışkan Mahallesindeki çocuklarımızda faydalanacaklar. Ancak yapımına başlanan Anaokulu, mahallenin kanayan yarası olan geneleve çok yakın. Ayyıldız Mahallesi olarak çok acil şekilde genelevin mahallemizden kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Kamyon Parkı mahallenin kanayan yarası

Ayyıldız mahallesinde bulunan ve Bandırma Gençlik ve Spor Vakfı’na ait olan Kamyon ve TIR Parkı’nın sorunlar yumağı olduğunu ifade eden Muhtar Ali Derman, "Bu parkın zemini toprak, yolu ve güvenliği yok. İçeride neler olduğu kimse bilmiyor. Zeminden kalkan toz yüzünden mahallede kimse çamaşırını dışarıya asamaz duruma geldi. Çevre temizliği ise içler acısı. Ayyıldız Mahallesi olarak bu kamyon parkının mahalleden taşınmasını istiyoruz" dedi.

Dalçık var, ama kullanılamıyor

Mahallede bulunan ve Erdek - Bandırma Yolunu alttan birbirine bağlayan dalçık yolun kullanılmadığını ve tehlike arz ettiğini ifade eden Muhtar Derman, "Erdek çevre yoluna çıkmadan karşı tarafa ve ordonat alanına çıkan dalçık yaptılar ama kullanılamıyor. Dalçıkın tüm giderleri kapalı, her yağmur yağdığında dalçık sular altında kalıyor. Dalçıkın istinat duvarları yapılmadan dalçık teslim alınmış. Hem Baski’ye hem de Bandırma Belediyesine durumu bildirdim. Gelip incelemelerde bulundular. Burası karayollarının sorumluluğunda diyerek gittiler. O dalçık kullanılmayacaksa neden yapıldı. Bugüne kadar bu kavşakta trafik ışığı olmadığı için onlarca kaza meydana geldi. Bir kez de ölümlü kaza yaşandı. Trafik ışıkları konusunda ulaştığımız yetkililer Erdek yolundaki genişleme çalışmaları bitmeden konuyla ilgilenemeyeceklerini ifade ettiler. Birilerinin ölmelerini mi bekliyorlar" şeklinde konuştu.

"Mahalleli olarak sorunlar çözülmezse yolu kapatacağız"

Ayyıldız Tepe’de bulunan kömür ve maden ocaklarına yük taşıyan kamyonların mahalle için büyük tehlike arz ettiğini ifade eden Ayyıldız Muhtarı Ali Derman, “Mahallemizde bulunan kömür ve maden ocaklarına yük taşıyan kamyonlar normal olarak Edincik yoluna çıkan yolu kullanmak zorundalar. Ancak daha kısa olduğu için bu kamyonlar mahalle içinden geçen yolu kullanıyorlar. Hızla geçen kamyonlar mahalle için tehlike oluşturuyorlar. Okulların açılmasıyla bu tehlike daha da büyüyecek. 50 Ton yükle bayır aşağı inen bir kamyona kim dur diyecek? Mahalleli olarak yetkililer sesimizi artık duysunlar. Çaremiz kalmazsa mahalle sakinleri olarak yolu trafiğe kapatarak sesimizi duyurmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Pazar yeri istiyoruz"

Bandırma’nın dar gelirli mahallelerinden biri olduklarını ifade eden Muhtar Derman, "Bandırma’nın en dar gelirli nüfusuna sahip mahallesi olarak mahallemize butik kapalı pazar yapılmasını talep ediyoruz. Bu pazar yerinden bizimle beraber Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallesi de yaralanacak. Malum buralar dar gelirli ailelerin yaşadığı semtler. Pazar alışverişi için git gel 6 lira bir kişinin otobüs parası vermesi zor. Seçilmiş siyasilerin bu konuda bizlere verilmiş sözler var. Sözlerini tutmalarını bekliyoruz“ diye konuştu.