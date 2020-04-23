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Gündem

Ayyaş rezaleti! Ambulansa bakın ne yaptı

Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan genç, yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi.

2020-04-23 15:21:00 -
Ayyaş rezaleti! Ambulansa bakın ne yaptı

Denizli'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde sokağa çıkan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A'ya, 3 bin 150 lira para cezası kesip evine bıraktı.

Ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A, evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan Barış A, bir ambulansı da otostop çekerek durdurmak istedi.

3 bin 150 lira para cezası kesildi

Barış A'ya devriye gezen polis ekipleri, müdahale etti. Oturduğu yerden kaldırılan Barış A'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A, polis ekiplerince evine bırakıldı.

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Yorumlar

coşkunakademi

elinde BİRA elinde CİPS.saçlar o biçim .tam ama tam CEHAPELİ TAMMMM
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ersoy

çağdaş, modern, laik, uygar, aydınlanmacı canııım.
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