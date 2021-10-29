Kış ayların oldukça tüketilen ayva pek çok sağlık problemine iyi gelir. Ayva A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştiricidir. Gülgiller familyasından bir meyve olan ayvanın faydaları saymakla bitmiyor.

Ayvanın faydaları nelerdir?

-Ayva kalp dostudur, çarpıntıyı önler



-Ağız kokusunu giderir, ağız yaralarını giderir



-Ayva, mide yanması, gastrit ve ülsere iyi gelir



-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir



-İyileşme sürecini hızlandırır



-Doğal bir ağrı kesicidir, zihin açar

-Kan akışını ve metabolizmayı hızlandırır



-Sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlar

Kabuğu ile yendiği zaman lif alımını artıran ayva çiğ yendiği gibi pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu, çayı şeklinde de tüketilebilir. İşte size en güzellerinden birkaç tarif…

Ayva Yemeği nasıl yapılır? Tarifi için malzemeler

Yarım kilo kemikli parça et

7 tane ayva

2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

Sıvı yağ

1-2 yemek kaşığı salça

Birkaç diş sarımsak

Biraz limon suyu

Tuz, pulbiber

Et suyu

Yapılışı

Tencerede önceden eti pişirin. Mercimekler haşlayın.Tencereye sıvı yağ dökülür ne kadar yağlı isterseniz yemeğinizi miktarı öyle ayarlaya bilirsiniz. Soğanlar yemeklik olarak doğranıp yağda sararıncaya kadar karıştırılıp beklenir. Daha sonra et üzerine dökülüp birlikte kavrulur, sarımsaklarda atılır. Et suyu varsa üzerine biraz dökülür. Salçası, tuzu ve pulbiberi de atılır eğer ayvalar yeterince ekşi değilse biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ayvaların üzerine çıkacak kadar da su dökülüp orta hararetli ateşte takip edilip ezilmesine fırsat vermeden pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın mercimeği de üzerine dökülüp az daha beklenip karıştırılıp ocağın, altı kapatılır. Dinlendirilip tabağa alınır servise hazırlanır. Özellikle kırmızı turpla birlikte ikram etmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun

Ayva Kompostosu tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

5 adet orta boy ayva,

2 lt su,

1 su bardağı şeker,

5-6 tane karanfil.

Hazırlanışı

Ayvaları iyice yıkadıktan sonra soyup çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın, ayvaları, suyu, şekeri ve karanfilleri bir tencereye alıp ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Soğuk servis edin. Afiyet olsun.