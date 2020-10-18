Ayvalık’taki huzur Hakkari’de de var! O dönem bitti artık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile geceyi Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde geçirdi. Sabah askerlerle kahvaltı yapan Soylu, daha sonra Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Göllerine gelerek buzul gölü kenarında kahve içip sohbet etti. Burada, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş ama bize nasip oldu. 3300 metrede, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun" dedi.



Soylu, son olarak Irak sınırına kadar tüm bölgeye hakim noktadaki 3 bin 430 rakımlı İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'ne gitti. Burada terörle mücadele hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, askerlerle fotoğraf çektirdi.



Terör yuvaları tek tek ortadan kaldırılıyor



Soylu, Hakkari'de Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yollar, havalimanları, hastaneler, üniversiteler, okullar, kadın merkezleri, gençlik ve kültür merkezleri, iş imkanlarıyla Doğu ve Güneydoğu'da 19 yıldır huzur ortamını oluşturacak alt yapının hazırlandığını anlattı. Görev döneminin 3'te birini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçirdiğini, batıdan hiçbir eksikliğin söz konusu olmadığını bizatihi müşahede ettiğini aktaran Soylu, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, AK Parti hükümetlerinin bir politikası olduğunu söyledi. Soylu, şöyle devam etti: "Irak'ın kuzeyinde de terör örgütünün yuvalandığı yerleri teker teker ortadan kaldırıyoruz. Terör örgütü özellikle Hakkari'mizin, Yüksekova'mızın gelişmesini engellemek konusunda bir amaç güttü. Çünkü burası teröristler için Kuzey Irak’a açılan bir kapı. Ve Kuzey Irak coğrafi yapısı ile örgütün temel yaşam alanıdır. Ama artık bu değişmiştir. Dün gece Hakkari sokaklarında gezdik. Gördüğümüz şey şu: Huzur istihdamı artırıyor, işsizliği azaltıyor, ekonomiyi canlandırıyor, eğitimi iştahlandırıyor. Hakkari Üniversitesinin yeni yerleşkelerini de gördük, muhteşem. Hakkari'de tıp fakültesi kazanan yoktu. Şükürler olsun bu sene tıp fakültesi kazanan evlatlarımız var. Kız futbol takımlarımız var. Kayak burada mükemmel bir noktada. Milli takımın 3'te biri Hakkarili. Bunu sağlamak için evlatlarımız şehadeti alarak terör örgütünü tasfiye etmeye çalışıyorlar. Ayvalık'ta da Hakkari'de de aynı huzurun yaşandığı bir Türkiye'de bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Buraya gelmeden önce Türkiye'nin en modern en yüksek üs bölgesini gezdik. Yer altından tüneller, içinde her türlü teknik donanım cihaz ve mühimmat var. Bu, devletimizin büyüklüğüdür.”



Huzurun bir bedeli var ve biz onu ödemeye razıyız



Önümüzdeki yıl Hakkari’nin festivallerin şehri olacağını, yatırımlarla da bu bölgenin, Ortadoğu'nun cazibe merkezi olacağını ifade eden Soylu, şunları söyledi: "Artık madenler açılıyor, hayvanlar yaylalara çıkıyor. Sınır kapıları işliyor. Sınır kapılarının öncesinde vergi almak, vergi salmak, madenleri kapamak hayvanları yaylalara salmamak geçti. O dönem bitti artık. Bunları başarıyla söyleyebilecek bir anın sahibiyiz, Allah'ımıza hamdolsun. Terörle mücadelede başarı elde ettikçe güvenlik güçlerimiz asayişle mücadeleye de artık vakit ayırmaktadır. Tüm asayiş olayları aydınlatmada Hakkari, Türkiye'nin neredeyse 7 puan üstündeydi, yani olay oluyor, aydınlanmıyordu. Şu anda aydınlanma rakamı Türkiye geneli yüzde 86, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 92,7, Hakkari'de yüzde 93,7. Huzur derken Hakkarililere ve ülkedeki vatandaşlara altı boş bir kavram sunmuyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılmasındaki durum Türkiye'de yüzde 53'tür. Doğu Anadolu ve Hakkari'de ise oranlar neredeyse aynıdır. Ancak Hakkari hem İran hem de Irak'a olan sınırları itibariyle uyuşturucu meselesinde çok önemli ve çok hassas bir konuma sahip. Hakkari'ye uyuşturucu girişi özellikle İran ve Irak sınırlarından gerçekleştirilmekte. Giriş yapan uyuşturucu maddelerin en başında eroin geliyor. Terör örgütü gençleri özellikle uyuşturucudan devletin zehirlediği yalanını bölgede işletiyor. Oysa uyuşturucuyu eken PKK, geçişlerden para alan, Avrupa uyuşturucu piyasasının yüzde 90'ını elinde tutan yine PKK. Yöneticilerini de özellikle uyuşturucu baronlarından seçen de PKK. Evlatlarımızı terör örgütüne yedirmeyeceğiz. Her konuda tepelerine bineceğiz. Allah Hakkarili hemşehrilerimizin ağız tadını bozmasın. Biz burada masadayız. Biraz önce Jandarma Asayiş Bölge Komutanımız ve İl Jandarma Komutanımız operasyon bölgesinden geldiler. Çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. Huzurun bir bedeli var ve milletimizin huzurlu olması için biz bu bedeli ödemeye talibiz.”