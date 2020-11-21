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Aktüel Ayvalık'ta yanan alanlar "doğal gençleştirmeyle" eski haline dönüşecek
Aktüel

Ayvalık'ta yanan alanlar "doğal gençleştirmeyle" eski haline dönüşecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 ay önce çıkan yangında hasar gören 52 hektarlık ormanlık alan, fidan dikimi ve ağaçlardan elde edilen tohumların toprağa serpilmesiyle doğal yollarla eski haline kavuşacak - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: - "Yeniden ağaçlandırma yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. 52 hektarlık alanın tamamı yine yemyeşil bir ormanla kaplanmak üzere ilk adımları atılmış oldu. Konuyu ben de yakından takip ediyorum" - Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: - "Çalışmalarımızı aralık ayının 15'ine kadar bitirmiş olacağız. Sonra çimlenmeleri bekleyeceğiz. Haziran ayında da burayı tamamen fidanlanmış halde göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:09:02 -
Ayvalık'ta yanan alanlar "doğal gençleştirmeyle" eski haline dönüşecek

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 ay önce çıkan yangında yanan ve fidan dikilmeye başlanan 52 hektarlık alanın yüzde 80'i, "doğal gençleştirme" yöntemiyle ağaçlandırılacak.

19 Eylül'de, Sümer Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Şeytansofrası yolu ve Badavut mevkisine ulaştı.

Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüyle İzmir, Çanakkale ve Bursa Orman Bölge müdürlüklerinden toplam 53 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozerle, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ait 20 itfaiye aracı ve 8 iş makinesi hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA, DSİ'ye ait 1 dozer, 1 kepçe, karayollarına ait 2 yükleyici ve 1 greyderle AFAD'a ait 3 araçla 12 kişilik arama kurtarma personeli yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 personelin emniyete aldığı yangında, 5 mülki amir, 2 mahalli yönetici, 18 teknik personelle 405 orman işçisi ve itfaiye personeli görev aldı.

Yangında yaklaşık 52 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Toplamda 24 bin 579 ağacın yandığı yangının ardından çalışmalara başlayan ekipler, yanan ağaçların kesim ve sahadan uzaklaştırılmasıyla temizliğini tamamladı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve vatandaşların da katıldığı törende, bölge doğal ve suni yöntemlerle ağaçlandırmaya başlandı.

Bölge, fidan dikiminin yanı sıra ağaçlardan elde edilen tohumların da toprağa serpilmesiyle doğal yollarla eski haline dönüştürülecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Ayvalık'ın Balıkesir'in gözde ilçelerinden biri olduğunu ve güzel bir coğrafyayı barındırdığını belirterek, şöyle dedi:

"Yangın şükürler olsun insan can kaybına yol açmadı ancak orada ciddi anlamda bir kızılçam kaybımız oldu. Burada ağaçlandırmayla ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdünün olmaması lazım. Bölge bir turizm bölgesi ve nadide bir alandır. Burada biz yeniden ağaçlandırma yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. 52 hektarlık alanın tamamı yine yemyeşil bir ormanla kaplanmak üzere ilk adımları atılmış oldu. Konuyu ben de yakından takip ediyorum."

- "Haziran ayında da burayı tamamen fidanlanmış halde göreceğiz"

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar da doğal gençleştirme olan çalışmaların başlangıcını yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların olumlu sürdüğünü vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Yanan sahanın yüzde 80'i doğal gençleştirme, yüzde 20'sine de suni gençleştirme yapılacak. Çalışmalarımızı başlattık, inşallah haziran ayında buralarda genç fidelerimizi göreceğiz, o zamanda tekrar birlikte olacağız. Doğal gençleştirme yöntemi, bizim bölgedeki ağaçlardan aldığımız tohumları serperek ve üstünü ağaç dallarıyla örterek doğal yöntemlerle bir ağacın yetiştirilmesi demektir. Burası tamamen doğal bir şekilde kendisini yeniden restore edecektir. Çalışmalarımızı aralık ayının 15'ine kadar bitirmiş olacağız. Sonra çimlenmeleri bekleyeceğiz. Haziran ayında da burayı tamamen fidanlanmış halde göreceğiz."

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