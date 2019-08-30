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Ayvalık’ta taksiciye sahte para şoku

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde taksiciye sahte para veren kalpazanlar yakalandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:54
Ayvalık’ta taksiciye sahte para şoku

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde taksiciye sahte para veren kalpazanlar yakalandı.


2 yolcuyu Lale Adası’na getiren taksiciye sahte 100 lira verildi. Yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici durumu polise bildirdi. Ayvalık polisi taksici esnafın şikâyeti üzerine T.Y. ve S.Ç. adlı şüphelileri Lale Adası’nda kiraladıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada 76 adet 100 TL, 8 adet 50 TL, 5 adet 20 TL olmak üzeretoplam 8 bin 100 TL sahte para ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:54
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