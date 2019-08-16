Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.16 Ağustos 2019 Cuma 14:45
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.
Kurban bayramında yerli ve yabancı binlerce turistin can ve mal güvenliği için çalışan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 gram kokain,1 gram esrar, 1 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca 12 şüpheli gözaltına alındı.
YORUM YAZ