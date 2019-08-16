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Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:45
Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.


Kurban bayramında yerli ve yabancı binlerce turistin can ve mal güvenliği için çalışan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 gram kokain,1 gram esrar, 1 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:45
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