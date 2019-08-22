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Ayvalık’ta çıkan orman yangınında vatandaşlar etten duvar ördü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye gelinceye kadar vatandaşların canla başla müdahalesi, ormanın küle dönmesine engel oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:48
Ayvalık’ta çıkan orman yangınında vatandaşlar etten duvar ördü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye gelinceye kadar vatandaşların canla başla müdahalesi, ormanın küle dönmesine engel oldu.


Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi’nde Hüsnü Uğural Stadyumu’nun hemen arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. O sırada Ayvalık merkezden Cunda Adası’na gitmekte olan bir gezi motorunda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören Dilara Akdoğan isimli genç kız itfaiyeye haber verdi. Yangın mahalline Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arozöz sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın mahalline kısa sürede ulaştıkları sırada çok sayıda tatilci ve çevre sakinlerinin alevlere ellerindeki çalı-çırpılarla müdahale ettiği görüldü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle 8 çam ağacının zarar gördüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın mahalline Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki bir arozöz ve bir helikopter ulaştığında ise yangın tamamen söndürülmüştü.


Yangına müdahale eden vatandaşlardan Oğuz Günsal, “Ben yangının çıktığı bölgeye çok yakında olan aşevinde çalışıyordum. Bu bölgede bir ambulansın bulunduğunu gördüm. Bir trafik kazası olabileceğini düşünerek hemen olay yerine koştum. Ancak o sırada bir ağacın dalları arasında alevleri fark ettim. Hemen yangına müdahale ettim. İki kadın da alevlere müdahale etmeye başladı. Zaten 5-10 dakika içerisinde itfaiye ekipleri geldi. Yangını fark eden onlarca vatandaşın da yardıma koşmasıyla yangın büyümeden söndürüldü” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:48
  1. doğa

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