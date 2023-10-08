  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“İsrailli kadın Gazze’ye kaçırıldı” denmişti… Gerçek çok başka çıktı!..

İşgalci İsrail'i destekleyen ülkeler belli oldu! Bir ülke var ki tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratacak

Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü

Jahrein'den milyonların sinir uçlarıyla oynayan İsrail paylaşım! Sosyal medya ayağa kalktı

Taliban bombayı patlattı: Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!

Katar'dan flaş İsrail açıklaması

Dünya devi olay modelini Türkiye pazarına sokuyor! Bu elektrikli otomobil 420 bin liradan satılacak

İsrail artıkları sahnede! Irkçı Zafer Partisi’nden siyonistlere dua!

AK Parti Kongresi: Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

Vatandaş cebinin hesabına bakıyor... Otel mi yoksa kiralık villa mı?
Yaşam Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı
Yaşam

Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 03:34:00 -
Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’tan bir lastik botla açılan 43 düzensiz göçmen, Ege Denizi’nde Sahil Güvenlik tarafından fark edildi. Hemen harekete geçerek, bölgeye KB-40 botunu gönderen Sahil Güvenlik ekipleri botu durdurarak göçmenleri ele geçirdi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
43 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: İHA

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23