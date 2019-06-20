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Ayvalık’ta 10 kaçak göçmen denizde yakalandı

Balıkesir'de Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na doğru ilerleyen şişme botun içinde, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:37
Ayvalık’ta 10 kaçak göçmen denizde yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı.

Sabah saatlerinde Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları, bir şişme botun Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na doğru ilerlemekte olduğunu fark etti.

Hemen harekete geçen ekipler, aralarında bir kız çocuğu ve kadınların da bulunduğu 1 Afganistan, 9 İran uyruklu mülteciyi ele geçirdi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Cunda Adası’ndaki merkezine getirilen mülteciler daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin nezaretinde Polis Merkezi’ne getirildi.

Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı mülteciler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:37
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık ilçesi
  3. kaçak göçmen operasyonu

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