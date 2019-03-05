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Ayvalık’ın tacını Yılmaz takacak

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balırkesir’in Ayvalık ilçesinde yaptığı mitingde ilçenin makûs talihi değiştireceklerini, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak turizmi de gerçek anlamda canlandırıp Ayvalık’ı taçlandıracaklarını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 15:36
Ayvalık’ın tacını Yılmaz takacak

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balırkesir’in Ayvalık ilçesinde yaptığı mitingde ilçenin makûs talihi değiştireceklerini, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak turizmi de gerçek anlamda canlandırıp Ayvalık’ı taçlandıracaklarını söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur İttifakı MHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran Ayvalık’ın Hamdibey Mahallesi’nde miting düzenledi. Mitinge Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve mahalle halkı katıldı. Mahallelinin coşku ile karşıladığı mitingde Yücel Yılmaz, Ayvalık ve Büyükşehir Belediyeleri için 31 Mart’ta destek istedi.


Ayvalık’a gelmeden önce derslerini iyi çalıştıklarını ve sorunları Ayvalıklılar kadar bildiğini belirten Yücel Yılmaz, "Ayvalık’ta nasıl mutlu olacağınızı biliyoruz. Bunların hepsinin çözümü Nazmi Başaran ile bizde. Bizim de Balıkesir merkezde Roman mahallelerimiz var. Her gittiğimde neşem yerine geliyor. Cumhurbaşkanımız bize Romanlar benim için özeldir onların olduğu yerlere hep gidin, hizmet götürün onlarla dertleşin diyor. Ben Ayvalık’ı turizme açtığımız an sizlere Lostralar yapacağım" dedi.


’Hizmet işi bizim işimiz’ diyen Yılmaz, "Balıkesir’de Karesi’de yaptıklarımıza bir bakın, biz çalıştık. Ayvalık’a hizmet getirmek istiyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye’nin bir değeridir. Nazmi Başkanımla bize destek olursanız, biz buralara hizmet yağdıracağız. Biz resme, müziğe sanata değer veriyoruz, şehirlerde sanat olsun istiyoruz. Biz ayrıca sosyal bir belediyeyiz. Evlerinizin kapısının arkasında nasıl bir hayat var. Biz oraya nasıl yardımcı oluruz. Biz bunlarla dertlendik. Biz Ayvalık’a renk getireceğiz" dedi.


Mitingde halka seslenen Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, "Ben buradaki kalabalığı görünce gururlandım. Ama şöyle çevremize baktığımızda gördüğümüz bu mezbelelik bizim eserimiz değil. Bu mezbelelik bir zihniyetin eseridir. Ayvalık her gün daha da kötüye gidiyor. Bizler Türkiye’nin göz bebeği Ayvalık’ın daha da kötüye gittiğini gördükçe çok üzülüyoruz. Bu kötüye gidişi Cumhur İttifakının adayları Nazmi Başaran ve Yücel Yılmaz durduracak ve sizi daha yaşanılabilir, sağlıklı ortamlara kavuşturacak. Kanalizasyon, su, yol bütün sorunlarınız bitecek. İdeolojiye değil iş yapacak adama oy verin" dedi.


Ayvalıklılara hizmet için aday olduğunu vurgulayan Nazmi Başaran, "Yıllık bütçesi 120 milyon lira, 1500 çalışanı olan hastaneleri yönettim. Cumhur İttifakımızın desteği hükümetimizin desteği ve Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Tayyip Erdoğan destekleri ile Ayvalık’ta biz bu işlerin altından çok kolay kalkarız, Ayvalık’ı da çok daha kolay yönetiriz. Ayvalık çok bakımsız ve makyajsız kalmış, ilgilenilmemiş. Ben 30 yıllık doktorum ben asla yıpratıcı bir siyaset yapmayacağım. Ayvalık’ta gördüğüm şu çukur, çöp ve çamur, başka bir şey yok. Maalesef Ayvalık’ın görüntüsü bu. Biz Ayvalık’ın makûs talihini değiştireceğiz" dedi.


MHP İl Başkanı Orhan Dereli, "AK Partili ve MHP’li kardeşlerimle beraber Cumhur İttifakı çatısı altında tek ses, tek nefes, tek yüreğiz. Sizlerin desteği ile Balıkesir’i 2023’e taşıyacağız. Cumhur İttifakı olarak başarıyı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben Cumhur İttifakı adaylarını sizlere teslim ediyorum. Adaylarımız sizlerle kazanacak" dedi.


Ayvalık’ı da Büyükşehir Belediyesi’ni de kazanmak istediklerini belirten AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Ayvalık’ta esnaf ve vatandaş nefes alacak. Ayvalık’ı turizmi daha da canlandıracağız. Ayvalık Belediyesi’nde çalışan personelinden tutunda sokaktaki esnafımıza kadar kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:36
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