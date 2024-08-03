Ayvalık zeytinyağının tescili için AB’ye başvuru yapıldı
Ayvalık Ticaret Odası, Balıkesir’in coğrafi işaret tescilli ürünü Ayvalık zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil edilmesi için Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunuldu.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Coğrafi işaretin zorunlu olan tescil revizyonu üzerinde TÜRKPATENT ile yaklaşık 1.5 yıl çalıştık. Başvurumuz, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne yapılmış olup, ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır” dedi.