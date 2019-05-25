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Ayvalık HEM’den sene sonu defilesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) eğitim gören 220 kursiyer tarafından hazırlanan giyim eşyaları beğeniye sunuldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:31
Ayvalık HEM’den sene sonu defilesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) eğitim gören 220 kursiyer tarafından hazırlanan giyim eşyaları beğeniye sunuldu.


Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Sosyal Tesisleri’nde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen iftar yemeğinin ardından gerçekleşen defilede; HEM bünyesinde açılan 6 kursta Giyim Kuşam Eğitmenleri Ufuk Güntürkün, Ayşe Kaya, Nafiye Çetin, Meliha Kahraman, Meral Budak ve Müjgan Köse’nin nezaretinde eğitim gören 220 kursiyerin el emekleri ve göz nurlarıyla hazırlamış oldukları şile bezinden yapılan kıyafetler büyük ilgi gördü.


Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Aygül Öncel Şahin, Ayvalık’ta kültürel ve sanatsal etkinliklere gönüllü destekler vermesiyle tanınan Aysel Namlı, AHEM idaresi, usta öğreticileri, kursiyerler ve iftar yemeğine katılan kadınların hazır bulunduğu defile öncesindeki iftar yemeğinde Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri ise adeta kulakların pasını sildi.


Defile öncesi konuşan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş; Ayvalık merkez, Sarımsaklı ve Küçükköy’de açtıkları kursların son derece verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Müdür Kurtuluş, yıl süresince kursiyerlerin büyük çabalar harcayarak ürettikleri eserleri teşhir edecekler için son derece heyecanlı olduklarını gözlemlediğini de belirterek, defilenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş’un konuşmasının ardından başlayan defilede; 2018-2019 yılında Ayvalık HEM bünyesindeki 6 ayrı atölyede kursiyerler tarafından üretilen giysiler profesyonel mankenlere taş çıkaracak kadar başarılı olduğu gözlenen gönüllü 25 manken tarafından beğeniye sunuldu.


Defilenin finalinde ise; gönüllü 25 manken havuz başında Atatürk ve Türk Bayrakları açarak geceye katılanlarca dakikalarca alkışlandı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:31
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