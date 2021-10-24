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Kadın - Aile Ayvalı pilav tam ölçülü | Ayvalı bulgur pilava tarifi
Kadın - Aile

Ayvalı pilav tam ölçülü | Ayvalı bulgur pilava tarifi

Ayvalı bulgur pilavı nasıl yapılır? Ayva sağlık açısından son dereceli önemli meyvelerden biridir. Bu leziz meyveyi tatlılarda ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Peki, ayvalı pilav nasıl oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:12:00 -
Ayvalı pilav tam ölçülü | Ayvalı bulgur pilava tarifi

Osmanlıdan günümüze pek çok yemekte ayva kullanılıyor. Ayva ile hazırlayabileceğiniz bulgur pilavını et yemekleriyle birlikte servis edebilirsiniz. İşte, tam ölçülü ayvalı bulgur pilavı tarifi

Ayvalı pilav tam ölçülü

Malzemeler:

  • 1 adet ayva
  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı bulgur
  • 4 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Sıvıyağ

Ayvalı bulgur pilava tarifi

Öncelikle ayvanın kabuğunu soyun. Ayvaları minik küpler halinde kesin.

Sıvıyağı tencereye alın.

Isınan yağın içerisine ayvaları alıp soteleyin.

Ayvalar renk değiştirince tencereye soğanı alın.

Soğanın ardından salçayı ilave edin.

Bulgur ve tuzu ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Son olarak tencereye 4 su bardağı sıcak su alın.

Pilavın kapağını kapatıp ocağın altını kısın.

Bulgur pilavı pişince kapağın altına peçete yerleştirin.

15 dakika sonra ise pilavınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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