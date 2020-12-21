Ayvalı muhallebi tarifi | Ayvalı Muhallebi nasıl yapılır?

Vücudumuza çok yararı dokunan meyvelerden birisi de ayvadır. Ayvanın bol olduğu zaman, kış mevsimi için çok sert geçecek denilir. Ayvalar bu kadar bol bulunurken çeşit çeşit tariflerle yiyelim. Hafif tadıyla, pratik yapılışı ve lezzetiyle tadına doyum olmayan ayvalı muhallebi tarifi nasıldır? Ayvalı muhallebi nasıl yapılır?

Ayvalı muhallebi için gereken malzemeler şu şekilde; 2 adet orta boy ayva, 6 yemek kaşığı toz şeker, 2 adet çubuk tarçın, 5-6 adet karanfil, 6 su bardağı su

Muhallebisi için gereken malzemeler şu şekilde; 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 4 yemek kaşığı toz şeker, 3 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 5-6 yemek kaşığı çikolata sosu, 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Ayvalı Muhallebi nasıl yapılır?

İlk öncelikle ayvaların kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartmanız gerekir. Ayvaları bir tencereye koyun. Kabuklarını ve çekirdeklerini de tencereye koyduktan sonra çubuk tarçın ve karanfili de dökün. Toz şeker ve suyu da ekledikten sonra ocağın altını açabilirsiniz.

Bu şekilde ayvalar yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 20 dakika pişirin. Ayvalar piştiği sırada muhallebisini hazırlaya durun. Muhallebi için tereyağı ve vanilya hariç, gerekli olan tüm malzemeleri bir tencereye toplayın. Orta ateşte, sürekli karıştırarak pişirmelisiniz. Muhallebiniz kıvama geldikten sonra kaynamaya başlayınca, 5 dakika daha kısık ateşte karıştırarak pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Tereyağı ile vanilyayı ekledikten sonra iyice karıştırınız. Muhallebiyi ateşten almanızın ardından mikserle yaklaşık 10 dakika kadar çırpmanız gerekmektedir. Ayvalar pişince sudan çıkartıp ezecek yardımıyla iyice eziniz. Servis yapacağınız kapların dibine, birer kaşık ezilmiş ayvadan koyup üstüne muhallebi ekleyebilirsiniz. En üste, tekrar bir kaşık ayva ezmesi koyup çikolata sosu ve Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Hazırladığınız tatlıyı, buzdolabında beklettikten sonra servisini yapabilirsiniz.