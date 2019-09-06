Ayvacık’ta “Kırsal Kalkınma Destekleri” anlatıldı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde "13.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde "13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı" hakkında muhtarlar ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Ziraat Mühendisi İbrahim Gölcük tarafından desteklemeye esas yatırım konuları, destekleme miktarları, oranları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, kurum çalışanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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