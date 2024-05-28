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Yerel Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Yerel

Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 23:19:00 -
Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 17’si çocuk, 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından lastik bot içindeki toplam 17’si çocuk, 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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21 kaçak göçmen daha yakalandı

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21 kaçak göçmen daha yakalandı


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