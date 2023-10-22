  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 10:02:00 -
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakaladı.

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 19 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

31 düzensiz göçmen kurtarıldı
31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

31 düzensiz göçmen kurtarıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

26 kaçak göçmen yakalandı
26 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

26 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 1090 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 1090 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Edirne'de 1090 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23