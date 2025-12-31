  • İSTANBUL
Aktüel Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, lastik bot içerisinde bulunan 12’si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD-8) tarafından denizde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından hareket halindeyken durdurulan lastik botta yapılan kontrolde, 12’si çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

