Ayva tatlısı nasıl yapılır? Kolay ayva tatlısı tarifi
Tam ölçülü ayva tatlısı | Hem hafif hem lezzetli bir tatlı tarifi arayanlar "Ayva tatlısı nasıl olur?" sorusuna cevap arıyor. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı gerekli malzemeler | Fırında ayva tatlısı nasıl olur?
Ayva sağlık açısından son derece faydalı meyvelerdendir. Sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini almaya başlayan ayvayı yemeklerde, tatlılarda da kullanabilirsiniz. Gıda boyası kullanmadan, fırında leziz ayva tatlısı hazırlayabilirsiniz. İşte, ayva tatlısı tarifi
Kolay ayva tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 4 kahve fincanı şeker
- 1 adet çubuk tarçın
- 2-3 adet karanfil
- Yarım su bardağı su
- Yarım limon
- Ceviz
Ayva tatlısı nasıl yapılır?
Öncelikle ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun.
Ayvaları ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini de kenara alın.
Ayvaları kararmamaları için limonla ovun.
Fırın poşetine ayvaları kabukların bir kısmını ve ayva çekirdeklerini yerleştirin.
Poşetin içerisine şekeri, tarçını, karanfili ve son olarak suyu ekleyin.
Fırın poşetini kapatın.
Ayvaları 200 derecelik fırında 1 saat pişirin.
Ayvalar soğuyunca servis tabağına alın ve poşetteki şerbetten tatlının üzerine gezdirin.
Servis aşamasında tatlınızı ceviz ve kaymakla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.