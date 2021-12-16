Ayva reçeli nasıl yapılır? Ev yapımı

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan ayva oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza katkı sağlar.

Ayva reçeli malzemeleri nelerdir?

İki kg ekmek ayvası

İki kg toz şeker

Bir adet limon

Beş bardak su

İstenirse bir çubuk tarçın ve üç adet karanfil

Ayva reçeli nasıl yapılır?

Ayvaların kabukları soyulur. Varsa çürük yerleri temizlenip bir soyacak veya keskin bir bıçak yardımıyla soyulur. Soyulan ayvaların kararmaması için limon suyunda bekletilebilir. Ayva reçelinin yapılışında kabuklu ayva kullanılabilir. Kabuklu ayva reçeli tarifi de çok farklı bir tarif değildir. Umumi bir kaide olarak kabuğu ile yenilebilen bir meyvenin kabuklu reçeli de mümkündür. ayvalar ortadan ikiye bölünür. Çekirdek kısımları çıkarılır, atılmaz. Elma dilimi doğranarak dilimli ayva reçeli tarifi halinde yapılabilirse de biz çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğradık. Rendeleme ise ayva marmeladına ulaştırır. Bu ayvalar da limonlu suda bekletilir, fazla suları süzdürülür. Doğranan ayvalar bir tencereye aktarılır. Beş bardak suyun içinde bir miktar yumuşayana kadar beş - on dakika haşlanır. Ayvalar suyun içinden alınır. Bu neden yapılır? Yumuşak ayva reçeli tarifi için bu gereklidir. Ayva şeker ile beraber kaynatılırsa veya şekerde bekletilirse çok sert olur. Yumuşak olmaları gayesiyle ayvalar önceden haşlanır. Bu bir ayva reçeli püf noktasıdır. Suya, yukarıdaki ölçüde toz şeker ve ayvanın çekirdekleri ikiye bölünerek ilave edilir. Hafif ağdalı nefis bir kıvam için kullanılan ayva kadar içine şeker eklenir. Çekirdekler kırmızı renk ve jölemsi kıvam içindir. Reçel soğudukça daha kıvamlı bir hal alacağı da dikkate alınmalıdır. Tarçınlı ayva reçeli istenirse tarçın ve karanfil eklenir.