Ayva kompostosu nasıl yapılır? Tam ölçülü ayva kompostosu tarifi

Tam bir C vitamini deposu olan ayvayı çaylarda, tatlılarda hatta yemeklerde bile kullanabilirsiniz. Bu leziz ve şifa dolu meyve et yemeklerine de pilavlara da fazlasıyla yakışıyor. Bu leziz meyveden dillere destan kompostolar da hazırlayabilirsiniz. İşte, denenmiş tam ölçülü komposto tarifi

Tam ölçülü ayva kompostosu tarifi

Malzemeler:

4 adet ayva

1 buçuk litre su

2 su bardağı toz şeker

4 adet karanfil

Ayva çekirdekleri

Ayva kompostosu nasıl yapılır?

Öncelikle ayvaları yıkayıp küp küp doğrayın. Doğradığınız ayvaları bir süre limonlu suda bekleterek kararmasını önleyebilirsiniz.

Bir tencereye ayvaları, şekeri, karanfili ve ayva çekirdeklerini alın. Ardından su ekleyin.

Ocağın altını açın ve kompostoyu kaynamaya bırakın. Ayvalar yumuşadığında ocağın altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.